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Марина Девятова в Тарханах заставила запеть Зеленый театр

7 июля в 17:15 438 просмотров

В пензенских Тарханах 7 июля на День поэзии выступила известная российская певица Марина Девятова.

Она приезжает сюда не в первый раз, очень полюбилась местным зрителям, поэтому ее появление на сцене они встретили с особым восторгом.

«Для меня огромное счастье вновь, в третий раз, принимать участие в этом замечательном фестивале и празднике», — сказала она.

Певица исполнила известные народные композиции. Ей подпевал весь Зеленый театр, даже строгие на вид охранники и чиновники.

О том, как проходил Лермонтовский праздник, можно почитать здесь.

В Зеленом театре со стихами покойного поэта Андрея Дементьева, не один десяток лет черпавшего вдохновение в Тарханах, выступила его вдова Анна Пугач. Строки из его произведений цитировал и глава региона.

Праздник в свой день рождения посетил Захар Прилепин. Губернатор вручил ему Лермонтовскую премию, зрители поздравили его бурными аплодисментами. О других почетных гостях праздника можно почитать, пройдя по ссылке.

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Фотография: Фото и видео Елены Юсуповой

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