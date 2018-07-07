Маховиков в Тарханах исполнил песню в поддержку сборной России по футболу

В пензенские Тарханы 7 июля приехал известный актер Сергей Маховиков. Он посещает музей-заповедник не первый раз.



Он возложил цветы к могиле Михаила Лермонтова, а затем принял участие в концерте в Зеленом театре на территории усадьбы. Он прочитал стихи великого поэта, исполнил ряд песен. Одну из них он посвятил памяти Андрея Дементьева, с которым познакомился в Тарханах.

Также по просьбе зрителей он спел песню в поддержку победы сборной России у матче с хорватами, который состоится сегодня вечером в Сочи.

«Ко мне подошла компания людей красивых. Сказали: «Сергей Анатольевич, пожалуйста, одну молитвенную песню исполните. Будем подпевать вам, потому что наши сегодня будут играть», — рассказал он.

Сергей Маховиков исполнил патриотическую песню. Публика встречала его с восторгом, после выступления артиста не отпускали со сцены, просили спеть на бис. А затем его обступила толпа поклонниц, которая жаждала получить автограф и фото с кумиром на память. Сергей никому не отказывал в просьбе, но толпа была настолько велика, что его пришлось спасать сотрудникам охраны.

О том, как проходил Лермонтовский праздник, можно почитать, перейдя по ссылке.

Перед гостями Дня поэзии также выступили Марина Девятова и Глеб Матвейчук. Видео можно посмотреть здесь и здесь.

В Зеленом театре со стихами покойного поэта Андрея Дементьева, не один десяток лет черпавшего вдохновение в Тарханах, выступила его вдова Анна Пугач. Строки из его произведений цитировал и глава региона.

Праздник в свой день рождения посетил Захар Прилепин. Губернатор вручил ему Лермонтовскую премию, зрители поздравили его бурными аплодисментами. О других почетных гостях праздника можно почитать, пройдя по ссылке.