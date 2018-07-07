Самокутяев рассказал, почему выбрал позывным в космосе «Тарханы»

Особым гостем Лермонтовского дня поэзии (0+) стал Герой России, космонавт Алексанр Самокутяев. Примечательно, что позывным в космосе он выбрал слово «Тарханы».

Он признался, что присутствовать на празднике для него — большая честь, и рассказал о том, почему выбрал такой позывной — «Тарханы».

«Я выбирал его, наверное, в несколько необычной для космонавтов манере, поскольку было принято брать какие-то созвездия, звезды, которые никому, в общем-то, не известны, может, только узкому кругу специалистов. Когда речь зашла о том, что я как командир экипажа должен выбрать позывной, то мы долго думали, мне многое советовали.

Изначально был позывной «Сура», но были несколько моментов, которые не позволили взять этот позывной. Потому что «Сура» на мусульманском языке означает главу из Корана. Чтобы не нарушить религиозное правило, мне предложили переименовать. Я подумал, почему бы не «Тарханы»?

Мне говорят, что это сложно доя иностранцев. А я спросил: «Если иностранцы прочитают стихи Лермонтова на русском языке и назовут Тарханы без ошибки, можно будет взять?» Разрешили. Мой первый борт-инженер, американский астронавт, выдал «Белеет парус одинокий», не зная русского языка, без единой ошибки на публику, на камеры. После этого сказали: «У нас никаких вопросов больше нет. Однозначно «Тарханы». С этого момента позывной идет со мной, потому что его выбирают раз и навсегда», — расскаал Александр Самокутяев.

Он поздравил всех собравшихся с праздником и призвал ценить свою родину.

О том, как проходил Лермонтовский праздник, можно подробнее почитать здесь.

Для гостей Дня поэзии спели артисты Марина Девятова, Сергей Маховиков и Глеб Матвейчук.

Депутат Госдумы Леонид Левин преподнес директору музея-заповедника подарок — садовые шахматы. Он отметил, что Пензенская область полна талантами, и призвал их беречь.

В Зеленом театре со стихами покойного поэта Андрея Дементьева, не один десяток лет черпавшего вдохновение в Тарханах, выступила его вдова Анна Пугач. Строки из его произведений цитировал и глава региона.

Праздник в свой день рождения посетил Захар Прилепин. Губернатор вручил ему Лермонтовскую премию, зрители поздравили его бурными аплодисментами. О других почетных гостях праздника можно почитать, пройдя по ссылке.