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Виктор Кувайцев поздравил пензенские семьи с праздником

8 июля в 11:11 248 просмотров
, любви и верности.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил супружеские пары с Днем семьи, любви и верности.

«На протяжении десяти лет этот праздник напоминает о вечных ценностях, без которых невозможно жить, трудиться и созидать. Семейный очаг наполняют нашу жизнь смыслом, светом и теплом, дает те силы, которые позволяют преодолевать любые преграды и добиваться поставленных целей.

В этот день мы выражаем особую признательность родителям, воспитывающим не только собственных, но и приемных детей, многодетным семьям. Желаем здоровья супружеским парам, которые прожили не один год вместе и смогли сохранить уважение и взаимопонимание, а также терпения и бесконечной любви — молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью.

От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили радость и благополучие, уют и доброта, спокойствие и достаток. Пусть будут здоровыми и счастливыми наши дети и родители», — сказано в поздравлении.


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