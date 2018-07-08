Виктор Кувайцев поздравил пензенские семьи с праздником

«На протяжении десяти лет этот праздник напоминает о вечных ценностях, без которых невозможно жить, трудиться и созидать. Семейный очаг наполняют нашу жизнь смыслом, светом и теплом, дает те силы, которые позволяют преодолевать любые преграды и добиваться поставленных целей.

В этот день мы выражаем особую признательность родителям, воспитывающим не только собственных, но и приемных детей, многодетным семьям. Желаем здоровья супружеским парам, которые прожили не один год вместе и смогли сохранить уважение и взаимопонимание, а также терпения и бесконечной любви — молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью.

От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили радость и благополучие, уют и доброта, спокойствие и достаток. Пусть будут здоровыми и счастливыми наши дети и родители», — сказано в поздравлении.