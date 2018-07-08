Белозерцев: Почта играет значимую коммуникативную роль в жизни общества

«Во все времена национальная почта играет значимую коммуникативную и социальную роль в жизни общества, была и остается одним из наиболее массовых и доступных видов связи. Своевременно доставленные телеграммы, письма и открытки, газеты и журналы, широкий спектр оказываемых услуг, высокая культура обслуживания населения — этими достижениями вы можете по праву гордиться.

Спасибо вам за добросовестный труд, профессионализм, верность избранному делу!

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем вы будете также активно внедрять инновационные технологии, модернизировать и развивать логистическую и информационную инфраструктуру отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо жителей Пензенской области», — говорится в поздравлении.