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Белозерцев: Почта играет значимую коммуникативную роль в жизни общества

8 июля в 10:30 248 просмотров

Пензенских сотрудников почты с профессиональным праздником поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Во все времена национальная почта играет значимую коммуникативную и социальную роль в жизни общества, была и остается одним из наиболее массовых и доступных видов связи. Своевременно доставленные телеграммы, письма и открытки, газеты и журналы, широкий спектр оказываемых услуг, высокая культура обслуживания населения — этими достижениями вы можете по праву гордиться.

Спасибо вам за добросовестный труд, профессионализм, верность избранному делу!

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем вы будете также активно внедрять инновационные технологии, модернизировать и развивать логистическую и информационную инфраструктуру отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо жителей Пензенской области», — говорится в поздравлении.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-1211997/

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