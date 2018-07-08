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Виктор Кувайцев нашел недочеты в новостройке в Заре

8 июля в 12:17 312 просмотров
, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Утром 8 июля мэр Пензы посетил микрорайон Заря. Там градоначальник осмотрел строительную площадку дома, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Рабочие на сегодняшний день завершают внутренние отделочные работы, на объекте ведется благоустройство внутридворовых проездов и тротуаров. Виктор Кувайцев оценил качество отделки помещений в доме и обнаружил, что в плитах межэтажных перекрытий скапливается влага, из-за этого в местах стыков намокают стены и потолки.

«Строители должны найти возможность вывести лишнюю влагу, а на других участках провести профилактические работы, чтобы избежать повторения подобной ситуации», — потребовал он.

Кроме того, мэр заявил, что нужно наращивать темпы благоустройства прилегающих территорий.

«Желательно, чтобы подрядчик организовал работы и в выходные дни. Дом нужно активно готовить к сдаче в эксплуатацию, дети ждут свое законное жилье, — сказал глава администрации города.

Напомним, что в рамках муниципального контракта в микрорайоне будет построено три жилых дома на 150 однокомнатных квартир, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_potreboval_ustranit_defekty_v_dome_dlya_detey_sirot/

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