Жительница Зари жалуется на текущий потолок и плесень (видео)

«В новой квартире у нас возникла проблема: на натяжном потолке скапливается вода, из отверстия около люстры капало на пол», — поделилась Эльмира Хасянова.
Через отверстие в люстре, кстати, пытались слить воду сотрудники управляющей компании. Но, так как жидкость скопилась снова, эта мера, по всей видимости, не устранила причину коммунального бедствия. В эту квартиру женщина заселилась осенью и тогда в ее доме скапливалась плесень, кстати, подтеки сейчас также заметны в подъезде у входной двери в квартиру. Самое интересное, подобных проблем у соседей героини не возникает, сообщает телеканал «Экспресс».