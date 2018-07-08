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Жительница Зари жалуется на текущий потолок и плесень (видео)

8 июля в 15:45 122 просмотра
«Экспресс» обратилась жительница новостройки в микрорайоне Заря. Женщина живет в доме № 2 по улице Сюзюмова. Квартира располагается на последнем, пятом, этаже. Неделю назад потолок начал протекать. Причем дожди, по словам жительницы, сыграли весьма опосредованную роль. Жидкость скапливается над подвесным потолком, в результате коммунальной неполадки материал провис.tv-express.ru

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В редакцию телеканала «Экспресс» обратилась жительница новостройки в микрорайоне Заря. Женщина живет в доме № 2 по улице Сюзюмова. Квартира располагается на последнем, пятом, этаже. Неделю назад потолок начал протекать. Причем дожди, по словам жительницы, сыграли весьма опосредованную роль. Жидкость скапливается над подвесным потолком, в результате коммунальной неполадки материал провис.tv-express.ru

«В новой квартире у нас возникла проблема: на натяжном потолке скапливается вода, из отверстия около люстры капало на пол», — поделилась Эльмира Хасянова.

Через отверстие в люстре, кстати, пытались слить воду сотрудники управляющей компании. Но, так как жидкость скопилась снова, эта мера, по всей видимости, не устранила причину коммунального бедствия. В эту квартиру женщина заселилась осенью и тогда в ее доме скапливалась плесень, кстати, подтеки сейчас также заметны в подъезде у входной двери в квартиру. Самое интересное, подобных проблем у соседей героини не возникает, сообщает телеканал «Экспресс».


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