Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
Прилепин задумался над проведением фестиваля «Традиция» на Пензенской земле
Вдова Андрея Дементьева зачитала в Тарханах его последние стихи
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Пензенцы возложили цветы к бюсту Михаила Лермонтова
В Пензенской области готовятся к Сабантую в Спутнике
Детские концерты в ТЦ продолжатся после летних каникул
В Пензе открылась вторая смена лагеря «Гвардеец-2»
В Пензе прошел творческий вечер, приуроченный ко Дню НЛО
На базе ПГУ готовят профессиональные кадры для пензенских IT-компаний

В пензенских лагерях труда и отдыха детям выдают зарплату после смены

8 июля в 17:59 246 просмотров
, но еще и зарабатывают на карманные расходы. Такую возможность ребятам предоставляют лагеря труда и отдыха. В регионе работают 28 таких учреждений. Одно из них находится в селе Серман Никольского района.

" data-title="В пензенских лагерях труда и отдыха детям выдают зарплату после смены — Пенза-пресс, рунет за день">

В лагерях Пензенской области близятся к завершению вторые смены. Почти тысяча мальчишек и девчонок не только проводят время с пользой, но еще и зарабатывают на карманные расходы. Такую возможность ребятам предоставляют лагеря труда и отдыха. В регионе работают 28 таких учреждений. Одно из них находится в селе Серман Никольского района.

Танцам воспитанницы лагеря «Росток» уделяют как минимум два часа в день. За одну смену здесь проходит несколько музыкальных вечеров и флеш-мобов, поэтому репетиции девушки не пропускают. Так же, как и юноши не пропускают тренировки. Многие из ребят — спортсмены, и для них летние каникулы — не повод забывать о физподготовке.

В лагерь труда и отдыха «Росток» приезжают самые активные и талантливые подростки Никольского района от 14 до 17 лет. В одну смену — порядка 50 школьников. Здесь они не просто развлекаются и беззаботно проводят дни, каждый занимается полезным делом. Ежедневно ребята работают на территории: следят за клумбами и кустарниками.

На садоводческие дела уходит примерно полтора часа в день, но на этом их работа не заканчивается. Дети также убирают улицы в селе и всячески помогают местным жителям.

«Если попросят нас жители — они приходят к нам, попросят помощи, мы им ее оказываем. В основном, принести воды, сходить за продуктами, помочь по огороду, благоустройство около дома. В прошлую смену у нас обкашивал воспитатель — ходил с косой», — рассказала директор лагеря труда и отдыха «Росток» Ольга Буданова.

Кстати, с каждым подростком здесь заключают трудовое соглашение, и по окончании смены за проделанную работу все получают денежное вознаграждение — более, чем по тысяче рублей, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...