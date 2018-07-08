В пензенских лагерях труда и отдыха детям выдают зарплату после смены

В лагерях Пензенской области близятся к завершению вторые смены. Почти тысяча мальчишек и девчонок не только проводят время с пользой, но еще и зарабатывают на карманные расходы. Такую возможность ребятам предоставляют лагеря труда и отдыха. В регионе работают 28 таких учреждений. Одно из них находится в селе Серман Никольского района.

Танцам воспитанницы лагеря «Росток» уделяют как минимум два часа в день. За одну смену здесь проходит несколько музыкальных вечеров и флеш-мобов, поэтому репетиции девушки не пропускают. Так же, как и юноши не пропускают тренировки. Многие из ребят — спортсмены, и для них летние каникулы — не повод забывать о физподготовке.

В лагерь труда и отдыха «Росток» приезжают самые активные и талантливые подростки Никольского района от 14 до 17 лет. В одну смену — порядка 50 школьников. Здесь они не просто развлекаются и беззаботно проводят дни, каждый занимается полезным делом. Ежедневно ребята работают на территории: следят за клумбами и кустарниками.

На садоводческие дела уходит примерно полтора часа в день, но на этом их работа не заканчивается. Дети также убирают улицы в селе и всячески помогают местным жителям.

«Если попросят нас жители — они приходят к нам, попросят помощи, мы им ее оказываем. В основном, принести воды, сходить за продуктами, помочь по огороду, благоустройство около дома. В прошлую смену у нас обкашивал воспитатель — ходил с косой», — рассказала директор лагеря труда и отдыха «Росток» Ольга Буданова.

Кстати, с каждым подростком здесь заключают трудовое соглашение, и по окончании смены за проделанную работу все получают денежное вознаграждение — более, чем по тысяче рублей, сообщает телеканал «Экспресс».