В Камешкирском районе прошел традиционный День рыбака

В Камешкирском районе Пензенской области отметили День Рыбака. Естественно, главное праздничное действо прошло в тишине — ведь центральным событием стала рыбалка. Шесть любителей рыбной ловли соревновались за звание лучшего. Победителя определяли по весу улова.

Самая крупная рыба, которую ловил Алексей Наумов, — 12-килограммовый карп. Этому, по сути, философскому делу он верен уже 15 лет. Все началось, когда его взяли на рыбалку друзья. В прошлом году опытный рыбак стал чемпионом турнира, который посвятили Дню рыбака. И вот мужчина снова на соревновательном секторе. И прямо на наших глазах первым выудил небольшую рыбку.

Прислушиваясь к плеску воды, День рыбака отмечают в Пензенской области в третий раз. Правила весьма строги: можно использовать только одну удочку с одним поплавком. Правда рядом на берегу может находиться запасная. Призовых мест — три, победителей определяют в зависимости от веса пойманной рыбы. Отдельная номинация — самый юный рыбак.

Ежегодный участник Дня рыбака Владимир Кофеев рассказывает, что его любовь к рыбной ловле родом из детства. Сейчас ему за 50, и он по-прежнему рыбачит на том же маленьком пруду, где поймал свою первую рыбу.

«Родился рядышком с прудом, и с малых лет ловили. Раньше крючков не было, вынимали заклепки из тетрадей и делали, ловили там всякую мелочь, огольцов», — рассказал он.

Праздник вряд ли можно назвать профессиональным, ведь для большинства это хобби, но ради него всегда найдется свободное время. Но все же профессиональный и экономический интерес к рыбной ловле есть. В Камешкирском районе, а День рыбака ежегодно проводят как раз здесь, рыбные хозяйства — одна из статей дохода местных жителей. И с каждым годом все более весомая.

«Хочу сказать, что ежегодно мы наращиваем обороты, и если буквально три года назад это были небольшие показатели — вылов рыбы составлял 25 тонн в год, то сейчас мы доходим до показателей 70 и выше», — сообщила начальник отдела экономики, сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Людмила Кондрашина.

Существуют официальные данные и по области: за десять лет объемы производства товарной рыбы в регионе увеличились в 30 раз. Такое производство, конечно, далеко от идеала каждого рыбака: наедине с природой зорко наблюдать за поплавком и каждый раз испытывать азарт от волшебного слова «клюет», сообщает телеканал «Экспресс».