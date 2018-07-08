В Кузнеце думают над благоустройством на выигранные федеральные деньги (видео)

В Пензенской области Кузнецк вошел в число победителей всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов. На реализацию представленных планов город получит 100 миллионов рублей в виде правительственного гранта. На что будут направлены федеральные средства, на пресс-конференции рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Проект, который был успешно защищен в Москве, предусматривает благоустройство центральной части Кузнецка. Она включает в себя пространство между улицами Ленина, Комсомольской, Калинина, и Московской. Воплощение задумок в жизнь преобразит территорию до неузнаваемости, сообщает телеканал «Экспресс».

«Практически до «Дома пионеров» обустроить пешеходную зону. Переходы через основные дороги должны быть обустроены современными светофорными объектами», — сказал Сергей Златогорский.

Пешеходная зона также будет оборудована и на улице Ленина. Запланировано озеленение территории, установка новых светильников, а также подсветка зданий. При реализации проекта будут использованы элементы, которые призваны придать индивидуальность центральным улицам Кузнецка.

«Кирпичная архитектура и ковка. Эти кусочки забора, где они будут проситься, будут в едином стиле, типа того, как сейчас на Комсомольской. Вот такие вставочки будут везде, где они просятся», — отметил глава администрации Кузнецка.

Остановочные павильоны, как ожидается, украсят кованые изделия. Исторический облик зданий в центре планируется сохранить. Их ждет реставрация с привлечением специалистов из областного центра. Также будут приведены в порядок все скверы в центральной части города. При этом, как отметил Сергей Златогорский, первоначальные планы городских властей могут быть немного скорректированы.

«Сами понимаете, деньги федеральные, разыграны особым порядком. Следовало ожидать, что очень жесткая «дорожная карта» нам спущена», — подчеркнул он.

Окончательный вариант проектно-сметной документации будет представлен в ближайшие месяцы, а сами работы по благоустройству начнутся уже в 2019 году.