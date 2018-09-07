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Белозерцев поздравил гвардейское танковое училище Ульяновска со 100-летием

7 сентября в 11:26 226 просмотров

7 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил представителей Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища со 100-летием учреждения.

«Ульяновск — родной для меня город, здесь прошли мои молодые годы — после окончания военного училища тут я служил офицером. Когда был курсантом, встретил свою первую любовь. Сегодня это моя супруга, у меня двое сыновей, трое внуков, и я всегда с теплотой вспоминаю об ульяновском периоде своей жизни», — рассказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что благодаря губернатору Сергею Морозову регион изменился в лучшую сторону.

Сергей Морозов подчеркнул, что подписанное регионами соглашение о сотрудничестве дает положительные результаты. Например, в части партнерства с Сердобским машиностроительным заводом.

Кроме того, по его словам, пациентам из Ульяновской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии в Пензе. Также он напомнил о сотрудничестве в сфере культуры, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/106423/

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