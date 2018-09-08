Как сообщает пресс-центр облправительства, он отметил особую значимость события и вспомнил, как проходили его годы учебы.

«Я помню, как мальчишкой из небольшой деревни в Орловской области впервые приехал в большой город и поступил сюда. Я горжусь, что меня приняли в это учебное заведение, что здесь я нашел настоящих друзей, которые помогали мне в трудную минуту, и прекрасных наставников, которые прививали нам, курсантам, дисциплину, уважение к старшим, любовь к Родине, давали хорошее образование», — признался глава региона.

Иван Белозерцев пожелал, чтобы на смену старшему поколению приходила достойная молодежь, и заявил о намерении запланировать концерт лучших творческих коллективов Пензенской области в Ульяновске.