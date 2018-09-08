Ученые выяснили, почему одни люди потеют больше других

Исследователи объяснили, почему одни люди куда сильнее подвержены потоотделению, нежели другие, и нет ли здесь патологии.

Как поясняет Naked Science, потоотделение — выделение жидкости специальными железами, которые необходимы для регуляции температуры тела. На выделение одного литра пота организм затрачивает 2436 кДж, в результате чего охлаждается. Если температура низкая, потоотделение сокращается.

Однако на этот процесс могут влиять и другие факторы, связанные со здоровьем человека. Важно то, что он ест, сколько двигается, как часто нервничает и так далее. Зачастую постоянное повышенное потоотделение становится серьезной проблемой. Эта патология называется гипергидрозом.