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Ученые выяснили, почему одни люди потеют больше других

7 сентября в 17:07 308 просмотров
, почему одни люди куда сильнее подвержены потоотделению, нежели другие, и нет ли здесь патологии.

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Исследователи объяснили, почему одни люди куда сильнее подвержены потоотделению, нежели другие, и нет ли здесь патологии.

Как поясняет Naked Science, потоотделение — выделение жидкости специальными железами, которые необходимы для регуляции температуры тела. На выделение одного литра пота организм затрачивает 2436 кДж, в результате чего охлаждается. Если температура низкая, потоотделение сокращается.

Однако на этот процесс могут влиять и другие факторы, связанные со здоровьем человека. Важно то, что он ест, сколько двигается, как часто нервничает и так далее. Зачастую постоянное повышенное потоотделение становится серьезной проблемой. Эта патология называется гипергидрозом.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/черный-белый-человек-груди-воды-3581502/

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