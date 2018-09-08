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В Нижнем Ломове проходит спартакиада пензенских трудовых коллективов

8 сентября в 14:29 174 просмотра
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8 сентября в городе Нижний Ломов Пензенской области проходит спартакиада трудовых коллективов региона (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в мероприятии принимают участие около тысячи работников предприятий, учреждений и организаций старше 25 лет. Они сразятся в таких дисциплинах, как армспорт, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, плавание и так далее.

В Пензенской области такие соревнования проводятся ежегодно. На федеральном уровне Спартакиада трудовых коллективов проводится через год. В 2017-м сборная команда Пензенской области заняла первое общекомандное место из 40 регионов России, соревнования прошли в Чебоксарах.


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