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Заречный на 60-летие получил от региона и «Росатома» 10 млн рублей

8 сентября в 16:45 290 просмотров

8 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил зареченцев с Днем города.

«60 лет для города — это совсем маленький срок, но за это время Заречный зарекомендовал себя как город, где живут профессионалы своего дела, которые создают технику, необходимую для решения важных государственных задач», — отметил глава региона, обращаясь к гостям праздника.

Он подчеркнул, что присвоение Заречному статуса территории опережающего социально-экономического развития откроет перед городом новые перспективы. Иван Белозерцев передал руководству ЗАТО сертификат на пять миллионов рублей на создание комфортной городской среды. Такую же сумму в честь юбилея выделит городу корпорация «Росатом» на памятник основателям города.

«Желаю городу быть таким же талантливым, успешным и нацеленным в будущее, каким он был с самого момента своего рождения», — цитирует пресс-центр облпраительства слова начальника управления по работе с регионами государственной корпорации Андрея Полосина.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/106630/

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