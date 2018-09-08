Заречный на 60-летие получил от региона и «Росатома» 10 млн рублей

«60 лет для города — это совсем маленький срок, но за это время Заречный зарекомендовал себя как город, где живут профессионалы своего дела, которые создают технику, необходимую для решения важных государственных задач», — отметил глава региона, обращаясь к гостям праздника.

Он подчеркнул, что присвоение Заречному статуса территории опережающего социально-экономического развития откроет перед городом новые перспективы. Иван Белозерцев передал руководству ЗАТО сертификат на пять миллионов рублей на создание комфортной городской среды. Такую же сумму в честь юбилея выделит городу корпорация «Росатом» на памятник основателям города.

«Желаю городу быть таким же талантливым, успешным и нацеленным в будущее, каким он был с самого момента своего рождения», — цитирует пресс-центр облпраительства слова начальника управления по работе с регионами государственной корпорации Андрея Полосина.