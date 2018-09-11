Нижнеломовского таксиста обвиняют в нападении на мужчину с битой

Установлено, что в ночь на 9 марта 38-летний мужчина отдыхал в баре на улице Маяковского в Нижнем Ломове. Ближе к утру он заказал такси, чтобы поехать домой, но случайно встретил приятеля, который согласился его подвезти. Когда к увеселительному заведению подъехал таксист, мужчина уже садился в другой автомобиль. Потеря заказа разозлила нижнеломовца, и он поехал за машиной.

Автомобили приехали к улице Московской. Таксист подкараулил несостоявшегося клиента и ударил его несколько раз битой. Затем злоумышленник уехал, а пострадавший вызвал себе «скорую», сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело направили в суд.