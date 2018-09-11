Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
Фестиваль «Улитка». В Пензе спектакль «Убить Кароля» прошел при аншлаге
Рецензия на фильм «Mamma Mia! 2»
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области мужчина получил срок за контрабанду
В Пензе ссора двух коллег закончилась смертью
В Пензе омича осудили на 8 лет за покушение на сбыт наркотиков
Земетчинцу дали год за секс с девушкой в машине
В Пензе глухонемая бабушка для розыска родственников пошла в бар
В Терновке злоумышленники покусились на очистные сооружения
Пензенец запутал следствие сказками о кровавом ритуале
Загулявшая пензячка лишилась денег в ночном клубе
В Пензе следователь полиции присвоил себе миллион из изъятых денег
Пензенца задержали при транспортировке 7 тыс. бутылок паленого алкоголя

Нижнеломовского таксиста обвиняют в нападении на мужчину с битой

11 сентября в 11:24 424 просмотра

В Нижнеломовском районе Пензенской области будут судить 46-летнего местного жителя.

Установлено, что в ночь на 9 марта 38-летний мужчина отдыхал в баре на улице Маяковского в Нижнем Ломове. Ближе к утру он заказал такси, чтобы поехать домой, но случайно встретил приятеля, который согласился его подвезти. Когда к увеселительному заведению подъехал таксист, мужчина уже садился в другой автомобиль. Потеря заказа разозлила нижнеломовца, и он поехал за машиной.

Автомобили приехали к улице Московской. Таксист подкараулил несостоявшегося клиента и ударил его несколько раз битой. Затем злоумышленник уехал, а пострадавший вызвал себе «скорую», сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело направили в суд.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...