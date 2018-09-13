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В Пензе к концу года откроется второй центр сосудистых заболеваний

13 сентября в 09:20 266 просмотров
, на которой обсудили вопросы совершенствования организации первичной медпомощи и подготовки кадров для учреждений здравоохранения региона.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу, на которой обсудили вопросы совершенствования организации первичной медпомощи и подготовки кадров для учреждений здравоохранения региона.

Губернатор отметил, что очень важно выстраивать эффективную модель профилактики заболеваний у населения, начиная с первичного звена оказания медпомощи.

«Особенно это касается категории сердечнососудистых заболеваний, составляющих для здоровья человека высокую степень риска. Несмотря на то, что работа, направленная на профилактику указанного вида заболеваний проводится большая, мы должны постоянно ее совершенствовать, используя новейшие достижения медицины. В частности, это касается необходимости повышения качества проводимой диспансеризации граждан, адресной работы с людьми, имеющими ослабленное здоровье», — сказал он.

В пресс-центре правительства области напомнили, что один региональный специализированный центр сосудистых заболеваний работает в областной больнице. Второй должен быть создан до конца 2018 года на базе больницы № 6. Так как рядом находится федеральный центр сердечнососудистой хирургии, повысится оперативность оказания экстренной помощи.

Министр здравоохранения области Владимир Стрючков подчеркнул, что нужно принять ряд организационных решений, а также сделать переформатирование внутри областной системы здравоохранения и провести дополнительное обучение специалистов.

«Подготовьте информацию, что нужно для реализации этого решения. С участием экспертов в сфере здравоохранения обсудим план этого нововведения, осуществлять его будем взвешенно, чтобы не допустить ошибок, это очень важно», — заявил Иван Белозерцев.

Кроме того, участники встречи рассмотрели тему подготовки кадров для учреждений здравоохранения региона на базе ПГУ, способы направления на вакантные места в поликлиники и больницы сел и районных центров выпускников мединститута госуниверситета.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/107337/

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