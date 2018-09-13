Налоговая оспаривает мировое соглашение по пензенскому ХК «Дизель»

Пензенское региональное управление ФНС обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа, чтобы оспорить мировое соглашение по делу о банкротстве некоммерческого партнерства профессионального хоккейного клуба «Дизель».

По материалам дела, 23 июня 2015 года было возбуждено дело о банкротстве ХК «Дизель». В отношении него ввели процедуру наблюдения, внешним управляющим утвердили Абдурахмана Абдуллаева.

4 июля этого года было утверждено мировое соглашение между должником и Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области, конкурсными кредиторами. Производство по делу прекратили.

«Судом установлено, что, согласно протоколу собрания кредиторов от 29.05.2018, собрание проведено при участии конкурсных кредиторов с суммой требований 21 734 256,27 руб., что составляет 82,42% от общего количества голосов по данным реестра требований кредиторов (26 370 079,08 руб.). По результатам голосования принято решение большинством голосов — 68,73% (18 123 900,25 руб.) утвердить проект мирового соглашения. Против утверждения мирового соглашения голосовал уполномоченный орган (3 610 356,02 руб. или 13,69%)», — отмечается в материалах дела.

Затем налоговая обратилась с кассационной жалобой, отмечая, что «условия мирового соглашения противоречат требованиям Налогового кодекса Российской Федерации».

Арбитражный суд Поволжского округа, изучив доводы сторон и представленные документы, не нашел основания для отмены соглашения. Кассационную жалобу оставили без удовлетворения.

Чтобы погасить долг перед налоговой, ХК «Дизель» в течение года должен выплатить 4,3 млн рублей. Ежемесячный платеж — 361 тысяча рублей.

О перспективах пензенского спорта и, в частности, «Дизеля» можно узнать ЗДЕСЬ.