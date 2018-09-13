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Пензенским волонтерам рассказали о мифах, связанных с донорством крови (видео)

13 сентября в 19:46 170 просмотров
«Волонтеры-медики» провели урок. Участникам «Школы волонтера» рассказали о донорстве крови и развеяли связанные с этой процедурой мифы.

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В медицинском институте Пензенского государственного университета сотрудники службы крови и члены общественного движения «Волонтеры-медики» провели урок. Участникам «Школы волонтера» рассказали о донорстве крови и развеяли связанные с этой процедурой мифы.

«Главное заблуждение — то, что кровь нужно сдавать натощак, это не так. Напротив, перед процедурой нужно обязательно позавтракать. Второй миф — то, что во время сдачи можно заразиться СПИДом или гепатитом, это 100% неправда, и мы гарантируем полную безопасность донора», — рассказала менеджер по связям с общественностью Пензенского областного клинического центра крови Марина Матюкина.

Для участников школы волонтеры планируют организовать экскурсию в Пензенский областной клинический центр крови. Там они смогут познакомиться с работой учреждения и пообщаться с его специалистами.

По завершении курса обучения в «Школе волонтера» его слушателям выдадут сертификат, дающий право самостоятельно проводить информационную работу, сообщает телеканал «Экспресс».


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