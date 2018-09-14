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Средняя зарплата пензенцев выросла за год на 8,8%. ИНФОГРАФИКА

14 сентября в 14:36 184 просмотра
«Российская газета» подвела итоги развития регионов в первом полугодии 2018-го. Пензенская область занимает неплохие позиции среди субъектов Приволжского федерального округа.

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«Российская газета» подвела итоги развития регионов в первом полугодии 2018-го. Пензенская область занимает неплохие позиции среди субъектов Приволжского федерального округа.

Так, индекс промышленного производства в Пензенской области по итогам шести месяцев составил 102,8%. По этому показателю регион занимает шестое место в Приволжском федеральном округе. Среднее значение по ПФО — 101,9%.

По величине прожиточного минимума Пензенская область — на седьмом месте с 8931 руб. в округе. В лидерах здесь — Самарская область (10144 руб.), в аутсайдерах — Оренбургская (8495 руб.).

Что касается зарплат, средний доход пензенцев в первом полугодии составил, по информации «Российской газеты», 28118 руб. Это больше, чем в Ульяновской, Кировской, Саратовской областях, Марий Эл, Чувашии и Мордовии. Таким образом, реальная зарплата жителей Пензенского региона выросла по сравнению с первым полугодием 2017-го на 8,8%. Цены за это время выросли на 1,9%.

Дефицит консолидированного бюджета региона в первом полугодии составил 453 970 руб.: доходы составили 29 515 104 руб., расходы — 29 969 073 руб.


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