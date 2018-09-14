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Центробанк впервые за 4 года повысил ключевую ставку

14 сентября в 14:15 184 просмотра

14 сентября Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь она составит 7,5% годовых.

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5−5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

По информации РИА Новости, два года назад ставка составляла 11% годовых. К сентябрю 2016-го снизилась на процент, а год назад составляла 9,75%. В 2018-м регулятор дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта.

Напомним, ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Кроме того, это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать средства на депозиты. Ее размер также влияет на уровень инфляции.


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