Пензенцы могут получить подарки от «ТНС энерго Пенза»

Согласно условиям акции, участником становится любой клиент компании, который подключил «Личный кабинет» с 10 августа по 30 сентября 2018 года одним из следующих способов:
— на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;
— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (6+) (для OS и Android).
Кроме того, помощь в подключении сервиса окажут специалисты любого Центра обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза».
С помощью «Личного кабинета» абоненты могут получить доступ ко всем услугам «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.
Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в октябре 2018 года.