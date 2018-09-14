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Пензенцы могут получить подарки от «ТНС энерго Пенза»

14 сентября в 14:27 178 просмотров
«ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о действующей до 30 сентября акции «Каждому клиенту — Личный кабинет» (18+). Победители получат планшетные компьютеры, сертификаты на посещение ресторана и другие полезные подарки.

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«ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о действующей до 30 сентября акции «Каждому клиенту — Личный кабинет» (18+). Победители получат планшетные компьютеры, сертификаты на посещение ресторана и другие полезные подарки.

Согласно условиям акции, участником становится любой клиент компании, который подключил «Личный кабинет» с 10 августа по 30 сентября 2018 года одним из следующих способов:

— на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (6+) (для OS и Android).

Кроме того, помощь в подключении сервиса окажут специалисты любого Центра обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза».

С помощью «Личного кабинета» абоненты могут получить доступ ко всем услугам «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.

Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в октябре 2018 года.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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