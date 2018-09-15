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Пензенская шахматистка завоевала «бронзу» на президентских соревнованиях

15 сентября в 12:22 180 просмотров
«Президентских состязаний» (0+), которые проходят в Краснодарском крае.

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Пензенская школьница заняла третье место по шахматам среди девушек на всероссийском этапе «Президентских состязаний» (0+), которые проходят в Краснодарском крае.

Ученица школы № 77 была первой, кто принес очки в копилку команды области. Ее напарники из неверкинской сельской школы имени П. А. Столыпина и пензенской школы № 77 поборются в легкой атлетике, самбо, плавании, стритболе и творческом конкурсе, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Всего в соревнованиях принимают участие 2000 девятиклассников из 81 региона страны. Для сопровождающих их педагогов организовли круглые столы, посвященные инновационным проектам и образовательным программам по физической культуре и спорту.

Соревнования завершатся 25 сентября.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-1215079/

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