Пензенская шахматистка завоевала «бронзу» на президентских соревнованиях

Пензенская школьница заняла третье место по шахматам среди девушек на всероссийском этапе «Президентских состязаний» (0+), которые проходят в Краснодарском крае.

Ученица школы № 77 была первой, кто принес очки в копилку команды области. Ее напарники из неверкинской сельской школы имени П. А. Столыпина и пензенской школы № 77 поборются в легкой атлетике, самбо, плавании, стритболе и творческом конкурсе, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Всего в соревнованиях принимают участие 2000 девятиклассников из 81 региона страны. Для сопровождающих их педагогов организовли круглые столы, посвященные инновационным проектам и образовательным программам по физической культуре и спорту.

Соревнования завершатся 25 сентября.