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После замечания мэра в Пензе бригада вышла на ремонт тепломагистрали

16 сентября в 10:11 274 просмотра
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В Пензе возобновили ремонт тепломагистрали на ул. Циолковского, 27.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, накануне в субботу мэр Виктор Кувайцев сделал замечание в адрес ресурсоснабжающей компании, потому что не увидел на объекте ни одного работника. При этом затягивать срок работ нельзя: мало того, что люди остались без горячей воды, так еще прорыв мешает дорожному движению, потому что участок находится на проезжей части.

Ситуацию исправили в воскресенье. В этом лично убедился глава администрации города, побывав на месте разрытия.

«Мы видим, что руководство ресурсонабжающей компании нас слышит и относится с пониманием к нуждам горожан. Необходимо продолжать в заданном темпе, чтобы не было проблем со сроками», — сказал Виктор Кувайцев.


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