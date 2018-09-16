После замечания мэра в Пензе бригада вышла на ремонт тепломагистрали

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, накануне в субботу мэр Виктор Кувайцев сделал замечание в адрес ресурсоснабжающей компании, потому что не увидел на объекте ни одного работника. При этом затягивать срок работ нельзя: мало того, что люди остались без горячей воды, так еще прорыв мешает дорожному движению, потому что участок находится на проезжей части.

Ситуацию исправили в воскресенье. В этом лично убедился глава администрации города, побывав на месте разрытия.

«Мы видим, что руководство ресурсонабжающей компании нас слышит и относится с пониманием к нуждам горожан. Необходимо продолжать в заданном темпе, чтобы не было проблем со сроками», — сказал Виктор Кувайцев.