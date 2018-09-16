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Пензенец помог задержать пьяного водителя. ФОТО

16 сентября в 12:18 262 просмотра
, как молодой человек выпил спиртное у торгового центра и сел за руль. О случившемся он сообщил в полицию.

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Ранним утром пензенец увидел, как молодой человек выпил спиртное у торгового центра и сел за руль. О случившемся он сообщил в полицию.

Мужчина продиктовал номер автомобиля и рассказал, что тот поехал в сторону центра. Оперативный дежурный сообщил инспекторам ДПС, те организовали преследование и догнали машину на ул. Луначарского.

«Заметив полицейских, водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться, однако его задержали. При освидетельствовании было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе более 1 промилле. Сам злоумышленник пояснил, что перед тем, как сесть за руль, выпил бутылку виски», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оказалось, что пензенец уже не первый раз попадается на управлении авто в состоянии опьянения и был лишен прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела: ему может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет.

«Пензенская Госавтоинспекция выражает благодарность гражданам, которые сообщают информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии», — отметили в управлении.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14405919/

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