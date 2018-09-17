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Горожанин поблагодарил мэра за ремонт на ул. Московской

17 сентября в 14:31 76 просмотров
, связанной с ремонтом улицы Московской.

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Пензенец благодарен городским властям за быстрое решение проблемы, связанной с ремонтом улицы Московской.

Пользователь Алексей Макаров написал на своей страничке в Facebook о том, что на улице Московской провалилась часть тротуарной плитки — «грунт вместе с камнем начал уходить вниз после ремонта сетей и некачественного восстановления покрытия». Спустя несколько дней мужчина заметил, как рабочие привели в порядок это место.

«Сегодня на этом участке были замечены рабочие. Плитку из натурального камня переложили заново, основание укрепили», — сообщил он.

За восстановление пешеходной дороги пензенец выразил благодарность мэру Пензы Виктору Кувайцеву, а также его заму Юрию Ильину.

Напомним, улица Московская была вымощена гранитной плиткой к 350-летию города — в 2013 году.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/alexey.makarov

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