Горожанин поблагодарил мэра за ремонт на ул. Московской

Пользователь Алексей Макаров написал на своей страничке в Facebook о том, что на улице Московской провалилась часть тротуарной плитки — «грунт вместе с камнем начал уходить вниз после ремонта сетей и некачественного восстановления покрытия». Спустя несколько дней мужчина заметил, как рабочие привели в порядок это место.

«Сегодня на этом участке были замечены рабочие. Плитку из натурального камня переложили заново, основание укрепили», — сообщил он.

За восстановление пешеходной дороги пензенец выразил благодарность мэру Пензы Виктору Кувайцеву, а также его заму Юрию Ильину.

Напомним, улица Московская была вымощена гранитной плиткой к 350-летию города — в 2013 году.