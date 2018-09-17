Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА

На свою зарплату жители Пензенской области смогут купить 574 литра бензина. Такие цифры приводят специалисты РИА Рейтинг . Они проанализировали доступность топлива для россиян по итогам первого полугодия 2018-го, а также рост цен на него.

Для того, чтобы посчитать, жители каких регионов могут позволить себе больше бензина, РИА Рейтинг взяло за основу среднеиюльскую цену на бензин марки Аи-92 и среднюю зарплату по субъекту.

В итоге больше всего литров бензина может купить житель Ямало-Ненецкого автономного округа (2010 литров), меньше всего — дагестанец (457 литров). В Приволжском федеральном округе лидером стал Татарстан (718 литров), аутсайдером — Марий Эл (545 литров).

Пензенская область в общероссийском рейтинге заняла 62 место по доступности бензина, среди регионов ПФО — девятое. Среднестатистический пензенец, судя по данным РИА Рейтинг, получает 23 442,16 руб., на эти деньги он может себе позволить купить 574 литра бензина по цене 40,84 руб.

Аналитики отмечают, что литр Аи-92 с начала года в субъекте подорожал на 11,2%. По состоянию на 9 января, он стоил в Пензенском регионе 36,81 руб., а 9 июля уже — 40,84 руб. (данные Росстата).

Напомним, скачок был зафиксирован в мае. К стабилизации ситуации подключились тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и правительство РФ. 10 сентября литр бензина марки Аи-92 в Пензенской области можно было купить за 40,8 руб.

Чтобы не допустить повторения весеннего сценария, в стране разрабатывается проект сдерживания цен на топливо. В частности, планируется использовать демпфирующий механизм [предполагает анализ возможных угроз или факторов, порождающих эти угрозы, определение пороговых значений безопасности, выделение диапазона сознательных рисков, который готов принять на себя хозяйствующий субъект]. На это, по словам замминистра финансов страны Ильи Трунина, только в 2019 году потребуется 230 миллиардов рублей.

«Максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 году составляет 400 миллиардов рублей в соответствии с действующей нормой. Если добавить еще 230 миллиардов рублей, то получится 630», — цитирует его слова агентство экономической информации «Прайм».

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2019 года.