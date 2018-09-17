Пензенские активисты решили использовать для пиара выставку ветеранов?

Каково это — пережить войну? Не знать, доживешь ли до завтра? Понять чувства ветеранов могут только такие же участники боевых действий. И любой, кто прошел через это, достоин как минимум уважения.

К чему мы это? Не так давно в интернете появилась публикация, ставящая под сомнение честность отбора участников Афганской войны, о которых рассказывается на выставке «Памяти павших — во имя живых» (0+). Якобы ну да, участвовал в боевых действиях, получил ранение, награды — но что в этом такого, были подвиги и помасштабнее. Рассуждать о крутости или некрутости подвигов очень просто, в особенности тем, кто мирно сидит на диване, кто никогда не видел того, через что пришлось пройти этим мужчинам. И кто жаловался на недостаток «фруктов и свободы», будучи в армии.

К тому же сама суть претензий кажется странной. Как отмечают организаторы выставки, никто для того, чтобы участвовать в ней, блатом не пользовался.

По словам председателя правления региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» [РСВА] Владимира Холзинева, на выставке представлено 22 портрета афганцев. Все они — кавалеры ордена Красной Звезды. Презентовали экспозицию еще в феврале, несколько раз показывали в школах, в учреждениях культуры, а в день прибытия участников автопробега десантников продемонстрировали у мемориала «Афганские ворота».

«Выставка создавалась за счет средств нашей организации и гранта. Мы бы, конечно, хотели охватить как можно больше участников боевых действий, но ресурсы ограничены, да и информации обо всех у нас нет. Мы направляли письма в муниципалитеты, искали ветеранов, предлагали поучаствовать. И готовы расширить экспозицию», — рассказал он.

Владимир Холзинев отметил, что выставку можно привезти и в районы области, если будут заявки.

Вот и все. Достаточно было сделать один звонок организатору, а не строить теории заговора. Но это, конечно, если цель — выяснить истину, а не попиариться.

Отдельно хочется сказать про орден Красной Звезды. Авторы публикации в Сети, видно, не считают эту награду какой-то выдающейся. Орденом, пояснил Владимир Холзинев, награждают «за кровь». И не знаем, как для активистов, но мы считаем, что каждый человек, прошедший войну, а, тем более, получивший ранение, достоин уважения. И не важно, где он сейчас работает и какую должность занимает.