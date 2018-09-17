В Пензе депутаты поставят Ильину оценку «за поведение»

Как сообщает «ПензаИнформ», поводом для конфликта стало то, что 13 сентября на заседании Ильин засмеялся при обсуждении уборки муниципальных территорий. На комиссии по самоуправлению 17 сентября Ирина Воронина припомнила этот эпизод.

«Делался протокол, было много свидетелей. Есть Кодекс поведения муниципального служащего, и пункт 16 говорит о том, что в служебном поведении им нужно воздержаться от грубости, заносчивости. Не следует сразу увольнять, но оставлять без внимания нельзя. Мое пожелание — на ближайшей сессии чтобы заместитель мэра Пензы в лице Юрия Ильина извинился за свое поведение», — сказала она.

Депутат Александр Трутнев, в свою очередь, напомнил о планах по оптимизации аппарата чиновников и предложил включить в него Юрия Ильина.

Председатель комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления Алексей Шуварин предложил создать рабочую группу, которая изучит поведение вице-мэра.

Претензии к Юрию Ильину возникали у депутатов неоднократно. Однако стоит отметить, что вице-мэр курирует одно из самых сложных направлений — ЖКХ и дорожное хозяйство.