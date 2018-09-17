Пензячка подняла тревогу из-за запертой в квартире дочери

Жительница Пензы вызвала спасателей — ее дочь не реагировала на звонки и стуки в дверь.

Инцидент произошел в одной из квартир по улице Ладожской. По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, женщина не могла попасть домой, где в это время находилась ее дочь, — дверь была заперта изнутри. Горожанка долгое время стучала и звонила, но ребенок ни на что не реагировал.

Обеспокоенная мать вызвала на помощь спасателей. Они прибыли на место и проникли в квартиру, расположенную на втором этаже, через балкон.

Оказалось, что с девочкой ничего не произошло — ребенок все это время крепко спал.