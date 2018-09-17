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Мэр раскритиковал структуру организации дорожного движения в Пензе

17 сентября в 16:28 468 просмотров
, на котором обсудили деятельность центра организации дорожного движения.

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17 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсудили деятельность центра организации дорожного движения.

«Деятельность структуры не отвечает требованиям ни оперативности, ни эффективности что в работе со светофорами, что с объектами знакового хозяйства», — заявил глава администрации Пензы.

В пресс-службе мэрии отметили, что разработка и контроль реализации мероприятий в сфере организации дорожного движения производится на базе городского департамента ЖКХ.

«Деньги выделяются, а на деле — на зеленой зоне лежат использовавшиеся ранее дорожные знаки после их замены. Бережное должно быть отношение к муниципальному имуществу, тем более, что большая часть из них находится в нормальном состоянии и может в последующем пригодиться», — сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, мэр поручил проанализировать анализ состояния светофоров.

«Мы должны понимать, сколько объектов нуждаются в ремонте, это особенно важно в преддверии зимнего периода, снегопадов. Мы должны быть уверены в их управляемости», — подчеркнул он.

По итогам совещания, Виктор Кувайцев распорядился в течение недели найти решение по повышению работоспособности структуры.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_podverg_kritike_strukturu_organizatsii_dorozhnogo_dvizheniya/

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