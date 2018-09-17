В Пензе подросток погиб после драки из-за девушки

В Пензе разборка молодых людей закончилась смертью одного из них .

Установлено, что компания парней гуляла во дворе, двое из них поссорились из-за девушки. После выяснения отношений они успокоились, но другой подросток инициировал драку. К потасовке присоединился еще приятель, который ударил парня ногой по голове.

После потасовки избитый парень ушел. На следующий день он отправился на занятия в колледж, но там ему стало плохо, и он вернулся домой. Родственники вызвали «скорую», но, когда медики приехали, парень уже умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он погиб из-за травмы головы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По уточненным данным, на парня, которого подозревают в причастности случившегося, завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование продолжается.