В Заречном идет ко дну еще одно муниципальное предприятие

В городе Заречном Пензенской области введена процедура наблюдения в отношении АО «Центральная аптека», учредителем которого является муниципалитет.

В материалах Арбитражного суда Пензенской области отмечается, что с требованием признать организацию банкротом выступило ООО «Управляющая компания «СКС». Заявитель сообщил, что «Центральная аптека» должна около 1,5 млн рублей, а также 21 тысячу рублей составила неустойка, 12 тысяч рублей — расходы по на оплату арбитражного сбора, просроченную свыше трех месяцев.

Акционерное общество по поводу заявления о признании банкротом возражать не стало, отмечается в материалах дела.

«Должник также указывает, что с 07.08.2017 г. торговая и финансово-экономическая деятельность предприятия была приостановлена вследствие крайне тяжелого материального положения, высокой кредиторской задолженности, отсутствия товарно-материального оборота и денежных средств для оплаты труда сотрудников, что в настоящее время единственным работником должника является и. о. генерального директора», — говорится на сайте Арбитражного суда Пензенской области.

Поясняется, что задолженность перед поставщиками на 1 августа составила более 12,7 млн рублей, по налогам и сборам на 30 июня — более миллиона рублей, пени — 143 тысячи рублей, долг по заработной плате на 20 августа — 231 тысяча рублей. Отмечается, должник имеет один расчетный счет, а имущество, принадлежащее ему на праве собственности, отсутствует.

Служба судебных приставов предоставила сведения о том, что в производстве у ведомства находится масса дел, связанных со взысканием с аптеки накопленных долгов.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Центральной аптеки» с 6 сентября. Временным управляющим утвержден Александр Устюгов.

Напомним, из-за проблем с финансами может разориться «Тепличный комбинат» Заречного. В отношении него ввели процедуру наблюдения.