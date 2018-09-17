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Пензенцы смогут провериться у стоматолога без предварительной записи

17 сентября в 17:59 224 просмотра
«День открытых дверей» (0+).

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В пензенских стоматологических поликлиниках 22 сентября пройдет «День открытых дверей» (0+).

В этот день в отделениях ГАУЗ ПО «Стоматологическая поликлиника» с 8.00 до 20.00 все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр и получить консультацию специалиста.

«Главная цель — напомнить о важности соблюдения правил гигиены полости рта, рассказать о взаимосвязи здоровья зубов и тканей пародонта с уровнем здоровья других органов и систем всего организма. Ведь от состояния здоровья полости рта зависит общее физическое здоровье и хорошее самочувствие каждого человека», — сообщает пресс-служба областного минздрава.

При себе необходимо иметь паспорт и полис.


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