В Пензе УФАС прояснит ситуацию со странными извещениями о проверке счетчиков

Житель дома на пр. Победы написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» о том, что ему на почту пришло «повторное извещение» от имени некой «Единой городской службы по учету водоснабжения». В нем сообщалось о необходимости провести проверку приборов учета. Пензенец увидел в извещении признаки недобросовестной рекламы и недобросовестной конкуренции.

Информагентство отправило официальный запрос в региональное УМВД, чтобы разобраться в ситуации. Он был перенаправлен в пензенское УФАС. В ответе за подписью начальника управления Елены Демидовой сообщается, что заявление гражданина находится на рассмотрении. В настоящее время ведется сбор дополнительных доказательств и документов, которые позволят сделать вывод о наличии или отсутствии признаков нарушения законодательства РФ о рекламе.

«Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий. Напомним, ранее информагентство писало об аналогичном случае: одну из квитанций подобного содержания получил журналист Геннадий Марченко.

По информации портала voday.ru, такие листовки получают жители и других городов. В результате проверки «эксперты» зачастую сообщают, что прибор неисправен и нуждается в замене. Ее, конечно же, предлагают произвести именно в этой компании.

Пензенцам не следует сразу верить таким извещениям: о необходимости проверки счетчиков их оповестит «Горводоканал» или УК, причем на квитанциях, а не на отдельных бланках. Также нужно помнить о том, что проверку счетчиков имеют право проводить только аккредитованные организации.