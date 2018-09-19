Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе деньги, выделенные на снос здания, передадут на уборку улиц
Пензенец намерен просить у властей деньги на сквер у «Воейкова»
Тактаров пообещал жителям Ахун наладить работу местной амбулатории
В Пензе долги за ресурсы замедляют подготовку к отопительному сезону
Кузнецкие активисты ликвидировали проблемные свалки города
На ремонт дорог местного значения в Пензенской области выделят 662 млн руб
В Пензенской области появится реестр неэффективных котельных
Tele2 выбрала полуфиналистов конкурса социальных предпринимателей
Детская площадка в центре Пензы превратилась в помойку — горожанин
Иван Белозерцев вновь вошел в топ-20 губернаторов-блогеров в РФ

В Пензе УФАС прояснит ситуацию со странными извещениями о проверке счетчиков

19 сентября в 04:50 170 просмотров

Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы заинтересовалось историей со странными извещениями о проверке счетчиков воды.

Житель дома на пр. Победы написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» о том, что ему на почту пришло «повторное извещение» от имени некой «Единой городской службы по учету водоснабжения». В нем сообщалось о необходимости провести проверку приборов учета. Пензенец увидел в извещении признаки недобросовестной рекламы и недобросовестной конкуренции.

Информагентство отправило официальный запрос в региональное УМВД, чтобы разобраться в ситуации. Он был перенаправлен в пензенское УФАС. В ответе за подписью начальника управления Елены Демидовой сообщается, что заявление гражданина находится на рассмотрении. В настоящее время ведется сбор дополнительных доказательств и документов, которые позволят сделать вывод о наличии или отсутствии признаков нарушения законодательства РФ о рекламе.

«Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий. Напомним, ранее информагентство писало об аналогичном случае: одну из квитанций подобного содержания получил журналист Геннадий Марченко.

По информации портала voday.ru, такие листовки получают жители и других городов. В результате проверки «эксперты» зачастую сообщают, что прибор неисправен и нуждается в замене. Ее, конечно же, предлагают произвести именно в этой компании.

Пензенцам не следует сразу верить таким извещениям: о необходимости проверки счетчиков их оповестит «Горводоканал» или УК, причем на квитанциях, а не на отдельных бланках. Также нужно помнить о том, что проверку счетчиков имеют право проводить только аккредитованные организации.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...