В Засечном столкнулись большегруз и автобус с людьми. ФОТО и ВИДЕО

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19 сентября в 14:10 214 просмотров

В селе Засечном Пензенского района произошла авария. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

Пользователи опубликовали фотографии и видеозаписи в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пояснили, что ДТП произошло возле дома № 9 по улице Радужная вечером 18 сентября. Столкнулись пассажирский автобус № 130 и грузовик.

На кадрах видно, что передняя дверь и кабина водителя автобуса деформировались от удара. На месте работали сотрудники ГИБДД. Авторы видео пояснили, что сразу после столкновения пассажиры вышли из общественного транспорта.

О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sputnik_penza

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