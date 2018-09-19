В Засечном столкнулись большегруз и автобус с людьми. ФОТО и ВИДЕО

В селе Засечном Пензенского района произошла авария. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

Пользователи опубликовали фотографии и видеозаписи в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пояснили, что ДТП произошло возле дома № 9 по улице Радужная вечером 18 сентября. Столкнулись пассажирский автобус № 130 и грузовик.

На кадрах видно, что передняя дверь и кабина водителя автобуса деформировались от удара. На месте работали сотрудники ГИБДД. Авторы видео пояснили, что сразу после столкновения пассажиры вышли из общественного транспорта.

О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет.