Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом

В Арбитражный суд Пензенской области с требованием признать банкротом ЗАО «Компания «Старый пивовар» обратилось региональное управление ФНС. Налоговики сообщили, что организация должна более 18 млн рублей.

Арбитражного управляющего предлагается назначить из числа членов московского НП СРО АУ «Развитие».Обоснованность требований к должнику в суде будут рассматривать 10 октября.

По данным информационно-аналитической системы Seldon. Basis, компания действует с февраля 1997 года. В качестве совладельцев отмечены три физлица: Игорь Корольков (руководитель ОАО «Спорттехника», 20%), Владимир Волков (являлся главой областного мининвеста, сейчас — гендиректор АО «ЭМ ТИ АЙ», 20%), Леонид Чернев (скончался в 2016 году, 20%), а также два юрлица: ОАО «Спорттехника» (20%) и ОАО «Электромеханика» (20%). Согласно данным ЕГРПО, уставной капитал компании — миллион рублей.

Она находится в процессе ликвидации с августа этого года. Ликвидатором является Валерий Тишкин.

Ее основной вид деятельности, несмотря на название, — производство безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод. Хотя многие помнят, что «Старый пивовар» в свое время выпускал слабоалкогольные напитки, в частности, большую популярность имела серия Merry Time.

В информационно-аналитической системе отмечается, что «Старый пивовар» имеет ряд патентов, но часть прекратила свое действие. Является собственником четырех товарных знаков. Но в настоящее время действительный только один. Чистая прибыль за последний отчетный период якобы выросла на 785%, но при это система отмечает, что «компания является должником по уплате налогов».

Стоит отметить, что в производстве суда находятся два дела «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита», заявителями по которым являются ОАО «Электромеханика» (1,5 млн рублей) и ООО «Леомаркет» (2 млн рублей).