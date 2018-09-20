Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом

Арбитражного управляющего предлагается назначить из числа членов московского НП СРО АУ «Развитие».Обоснованность требований к должнику в суде будут рассматривать 10 октября.
По данным информационно-аналитической системы Seldon. Basis, компания действует с февраля 1997 года. В качестве совладельцев отмечены три физлица: Игорь Корольков (руководитель ОАО «Спорттехника», 20%), Владимир Волков (являлся главой областного мининвеста, сейчас — гендиректор АО «ЭМ ТИ АЙ», 20%), Леонид Чернев (скончался в 2016 году, 20%), а также два юрлица: ОАО «Спорттехника» (20%) и ОАО «Электромеханика» (20%). Согласно данным ЕГРПО, уставной капитал компании — миллион рублей.
Она находится в процессе ликвидации с августа этого года. Ликвидатором является Валерий Тишкин.
Ее основной вид деятельности, несмотря на название, — производство безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод. Хотя многие помнят, что «Старый пивовар» в свое время выпускал слабоалкогольные напитки, в частности, большую популярность имела серия Merry Time.
В информационно-аналитической системе отмечается, что «Старый пивовар» имеет ряд патентов, но часть прекратила свое действие. Является собственником четырех товарных знаков. Но в настоящее время действительный только один. Чистая прибыль за последний отчетный период якобы выросла на 785%, но при это система отмечает, что «компания является должником по уплате налогов».
Стоит отметить, что в производстве суда находятся два дела «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита», заявителями по которым являются ОАО «Электромеханика» (1,5 млн рублей) и ООО «Леомаркет» (2 млн рублей).