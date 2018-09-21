Около автовокзала водители массово игнорируют «красный». ВИДЕО

На перекрестке улиц Каракозова и Луначарского пешеходы рискуют оказаться под колесами машин, виной тому — нежелание водителей долгое время стоять на «красный». Так считает пензенец, который обратился с проблемой в редакцию «ИА «Пенза-Пресс».

«Каждый день перехожу дорогу на этом перекрестке, и всегда одна и та же картина: загорается зеленый человечек, но машины продолжают ехать. Пока внаглую не пойдешь по переходу, никто не остановится. Но это же опасно — лезть под колеса», — рассказал мужчина.

Горожанин считает, что автомобилисты не желают долго стоять на светофоре — «красный» горит во всех направлениях более 90 секунд, и стараются проскочить как можно скорее.

«Может, чтобы нервы водителей не были на пределе, сократить время их ожидания, тогда они будут охотнее соблюдать правила?» — предложил пензенец.

Чтобы не быть голословным, мужчина прислал в редакцию видеозапись.