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В Пензенской области избиение подростка сняли на камеру

24 сентября в 16:44 598 просмотров

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту избиения подростка. Видеозапись инцидента попала в Сеть.

Следователи установили, что в одном из городов области 8 сентября двое подростков выясняли отношения на стадионе. В итоге старший избил оппонента, происходящее снял другой парень на камеру телефона. Затем жестокий ролик они разместили в интернете.

Пострадавшего после случившегося доставили в больницу. В настоящее время расследование продолжается.

«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимой с подростком, избившим потерпевшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.


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