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Денис Аблязин представит Пензу на Кубке мира во Франции

28 сентября в 12:52 162 просмотра
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Пензенский спортсмен Денис Аблязин выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике (0+).

Соревнования будут проходить во Франции.

Денис Аблязин выступит на кольцах и опорном прыжке. Квалификационный этап турнира пройдет в субботу, 29 сентября. Финал состоится в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального минспорта.


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