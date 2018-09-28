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Пережившему «нападение» депутату Фомину предложили обратиться в суд

28 сентября в 13:05 242 просмотра
, перед сессией подвергшемуся «хулиганской акции» в связи с вопросом об уменьшении количества льготных поездок в автобусах, обратиться в суд.

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Депутат Гордумы Анатолий Овчаренко предложил коллеге Андрею Фомину, перед сессией подвергшемуся «хулиганской акции» в связи с вопросом об уменьшении количества льготных поездок в автобусах, обратиться в суд.

«Постоянно кто-то собирается там [перед зданием мэрии — прим. ред.] перед сессией. Может, определить им место для проведения таких митингов?» — добавил народный избранник.

Напомним, на заседании одной из комиссий вице-мэр Андрей Шевченко предложил сократить число льготных поездок в автобусах с 40 до 32 в месяц, аргументируя эту меру повышением стоимости проезда и отсутствием средств в бюджете на увеличившиеся в связи с этим расходы. Предполагалось, что окончательное решение поэтому вопросу будет принято на сессии Гордумы 28 сентября, однако мэр Виктор Кувайцев отозвал его, не дожидаясь указанной даты. Он сказал, что город найдет возможность компенсировать разницу в стоимости проезда, не сокращая количества льготных поездок.

28 сентября депутат Андрей Фомин после обсуждения первого вопроса сессии заявил о том, что в его отношении была совершена «хулиганская акция». По словам народного избранника, на него напали молодые люди в масках, которым не понравилась идея об уменьшении числа поездок для льготников. Андрей Фомин предположил, что они имеют отношение к партии КПРФ, и попросил впредь обеспечивать депутатам лучшую охрану, чтобы подобная ситуация не повторилась.


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