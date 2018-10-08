Как устроена работа службы скорой помощи в Пензенской области. Спецпроект

Ежедневно пензенские бригады скорой помощи обслуживают по полторы тысячи вызовов, а в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ — более двух тысяч. В каких случаях к вам приедет «скорая», а в каких — «неотложка», как вызовы ранжируются по срочности, как устроен реанимобиль и кто отслеживает его перемещения в режиме реального времени?

Эксклюзивную экскурсию по Пензенской областной станции скорой медицинской помощи для корреспондента ИА «Пенза-Пресс» Анны Балашовой провел главный врач учреждения Владимир Атякшев. По его словам, учреждение приобрело статус областного в 2016 году, объединив все подстанции региона — их 14 (в том числе четыре — в межрайонных центрах), и 27 постов. В Пензе на ул. Пионерской базируется объединенная центральная диспетчерская, куда поступают звонки от населения всей Пензенской области.

Учреждение объединяет в себе несколько блоков: первый отвечает за прием и маршрутизацию вызовов скорой помощи, второй представляет собой два контакт-центра — по обслуживанию взрослого и детского населения, третий — это территориальный центр медицины катастроф, и четвертый — учебный симуляционный центр.

Скорая медицинская помощь

1) Диспетчерская по приему вызовов

Вызов бригады скорой помощи происходит двумя способами:

- Звонок по телефонам: стационарному — 03, мобильным — 103, 112;

— Через мобильное приложение (0+). Его запустили в начале лета, уже более тысячи человек скачали программу и опробовали. Введя в телефон персональные данные, можно вызывать «скорую помощь» одним нажатием кнопки. Диспетчеру остается только уточнить повод. Также приложение очень удобно для гостей региона — оно автоматически определяет геолокацию. В дальнейшем пациенту на смартфон приходит сообщение, в котором уточняется время ожидания. Также по приложению можно отслеживать движение бригады по маршруту до больного.

Вызовы поступают в центральную диспетчерскую, где фельдшеры с помощью специальной программы определяют степень экстренности вызова. Режим работы — круглосуточный, звонки принимают 20 сотрудников. Их рабочий день может длиться 8, 12 или 24 часа, в зависимости от пожелания работников.

Все поступающие вызовы делятся на две категории — экстренные и неотложные. В рамках законодательства доезд бригад скорой медицинской помощи на экстренные вызовы составляет в пределах 20 минут (с учетом транспортной доступности). К экстренным вызовам относятся угрожающие жизни состояния. Например, травмы, ДТП, потеря сознания, роды, признаки инфаркта и инсульта. Эти вызовы обслуживают в первую очередь.

В среднем время прибытия бригады «скорой» сегодня в Пензенской области соответствует федеральному нормативу — 88,7% от всех случаев вызовов. В регионе этот показатель выше на 0,1%. По словам Владимира Атякшева, если бригаду вызывают на ожоги, обмороки, аварии, то есть цель сократить время прибытия с 20 до 10 минут.

Другая разновидность помощи — неотложная: она оказывается в течение двух часов, причем часть ее передается в поликлиники в часы их работы. В выходные, праздничные дни, ночью на эту категорию вызовов выезжают бригады скорой медицинской помощи.

«Неотложку» вызывают в случаях, когда речь идет об обострении хронических заболеваний, головной боли, температуре — состояниях, которые не угрожают жизни, но требуют оперативной помощи.

«Что касается повышения температуры — здесь все индивидуально для каждого человека. Этот вызов классифицируется как неотложный. Однако есть случаи, когда в ходе уточнения состояния выясняется, что есть еще сыпь, потеря сознания, судороги или еще что-то. Тогда формируется другой повод к вызову, так как это могут быть симптомы, например, менингита. Все определяется после опроса пациента фельдшером по приему вызовов», — пояснил главврач областной станции скорой медпомощи.

2) Диспетчерская направления

Далее вызовы переходят диспетчерам направления, где их ставят в очередь согласно срочности и направляют на бригады. Кроме того, в диспетчерской находятся три старших врача, которые координируют работу всей скорой помощи области, решают вопросы маршрутизации и помогают разобраться в сложных ситуациях.

Здесь также работает телемедицинский пункт: бригада скорой медицинской помощи (СМП) направляет в электронном виде через планшеты электрокардиограммы и старший врач помогает расшифровать их, поставить диагноз. Затем он определяет маршрутизацию и тактику ведения больного.

В этой работе помогает программа управления скорой медицинской помощью: по ней можно отслеживать реальное местоположение бригад на текущее время, посылать на вызов ту, что находится ближе всех. Все машины оснащены трекерами ГЛОНАСС, а на планшеты выездных бригад поступают адреса и жалобы конкретного больного.

Это принятые вызовы, сейчас в очереди их пять. Слева — время ожидания.

Здесь показано движение бригад скорой помощи в режиме реального времени. Машины красного цвета — те, что уже на вызове, синие — свободные.

На этом экране показывается интенсивность вызовов в регионе за конкретный период времени по определенному заболеванию. Например, по сердечным заболеваниям максимальное число вызовов за день зафиксировано в микрорайоне Арбеково и в центре Пензы. Соответственно, на эти места необходимо обратить особое внимание — усилить бригадами скорой и неотложной помощи.

Так выглядит журнал вызовов за день.

На всех подразделениях скорой помощи в регионе установлены видеокамеры, и в режиме онлайн можно контролировать оперативную обстановку на удаленных подстанциях.

В режиме круглосуточной работы для диспетчера, в течение каждого часа предусмотрен 10-минутный перерыв, а также один обеденный. Так выглядит комната для персонала колл-центров, здесь сотрудники могут отдыхать.

3) Выезд бригады

В Пензенской области на вызовы выезжает 131 бригада скорой помощи (согласно нормативу — одна бригада на 10 тыс. человек населения). Из них шесть реанимационных (пять — в Пензе, одна — в Кузнецке), три педиатрических, две психиатрических, остальные — фельдшерские.

Состав бригады выглядит следующим образом: если реанимационная — врач-реаниматолог, два средних медработника и водитель, если врачебная — водитель, врач и фельдшер, если фельдшерская — водитель и два фельдшера, либо фельдшер и медсестра.

Всего в Пензенской области — 246 машин скорой помощи, из них в Пензе — около 80. Все районные автомобили — 2016−2017 годов выпуска, в областном центре же планируется полностью обновить автопарк в ближайшие годы. Рассмотрим устройство реанимобиля.

Так выглядит салон машины реанимационной бригады «скорой»: здесь есть аппарат искусственной вентиляции легких, монитор для отслеживания жизненно важных функций — давления, пульса, инфузомат для дозирования лекарств, электроотсос и дефибриллятор, а также все необходимое для транспортировки пациента.

4) Госпитализация

«По-хорошему, госпитализацией должен закончиться вызов в 100% случаев, но есть состояния, которые лечатся на дому и не требуют отправки в больницу. У нас процент госпитализации на сегодняшний день — более 50% за сутки», — рассказал Владимир Атякшев.

Принятие решения о госпитализации — право пациента. Бригада ставит диагноз, согласовывает с больным лечение и предлагает госпитализацию, от которой он может отказаться. В таком случае пациент должен подтвердить свое решение подписью в карте. Если пациент не может принять его самостоятельно — он без сознания, неадекватен, лишен дееспособности или является ребенком, то за него решают опекуны, при отсутствии опекунов — решение принимает бригада СМП, порой, с привлечением сотрудников полиции.

Госпитализация осуществляется в межрайонные центры — Каменку, Кузнецк, Сердобск и Нижний Ломов. Есть заболевания, при которых пациентов необходимо, согласно утвержденной маршрутизации, госпитализировать в региональные центры: Областную больницу им. Бурденко, ГКБ № 5 и № 6. Это сердечнососудистые патологии, урологические заболевания, различная детская патология, а также, тяжелые травмы, ожоги и т. д. В участковые районные больницы госпитализация бригадами СПМ не осуществляется.

5) Работа над ошибками

В ситуационном центре скорой медицинской помощи ежедневно проходят планерки с подключением сотрудников СМП всех подстанций области, где анализируется информация за прошедшие сутки, разбираются все вызовы, правильность оказания помощи, маршрутизации, возникшие проблемы и пути их решения.

Контакт-центры по обслуживанию взрослого и детского населения

В стенах Пензенской областной станции медицинской помощи, помимо единой диспетчерской, работают еще два колл-центра — по работе со взрослым и детским населением. Здесь осуществляется прием вызовов неотложной помощи, запись к врачам, консультация.

О работе детского колл-центра рассказала заведующая Анна Калинникова.

«Принимаем вызовы врача на дом, записываем к педиатрам, врачам-специалистам, даем справочную информацию. Работаем с 7.30 до 20.00 в две смены, пять дней в неделю, дежурим по выходным. Сейчас вместе со мной работают 18 человек», — отметила она.

Колл-центр по обслуживанию взрослого населения имеет примерно тот же набор функций и аналогичный режим работы.

«Наш контакт-центр работает с 7.30 до 20.00 в две смены, как детский. В выходные — по скользящему графику, с 7.30 до 15.00. У нас 21 человек, максимум — 30. Принимаем вызовы врача на дом и записываем к специалистам, консультируем по интересующим вопросам. В течение дня сейчас около 1800 вызовов принимаем — это в период затишья, а когда идет вспышка гриппа или ОРВИ — более 2000 звонков. Запись открыта в течение пяти недель. К сожалению, приема у некоторых узких специалистов придется подождать», — рассказала начальник отдела Вера Паранько.

На третьем этаже располагаются Центр медицины катастроф и учебный кластер.

Центр медицины катастроф

Со спецификой работы центра журналиста информагентства познакомил заведующий оперативно-диспетчерским отделом Василий Кучерук.

«Мы работаем в тесном взаимодействии со «скорой помощью», ликвидируем медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Чтобы быстро отследить возможное появление ЧС, у нас существует специальная программа. Если будет большое количество пострадавших, то аварии, пожары, инфекционные заболевания могут вылиться в ЧС, которые потребуют дополнительных мер. Помимо «скорой помощи», мы готовим госпитальную базу, направляем на место нештатные формирования», — пояснил он.

Когда в центр поступает вызов на аварию с адресом, дежурный начинает собирать информацию от ГИБДД, МЧС, уточняет у работников «скорой помощи», нужно ли предоставить дополнительную помощь. Если подтверждается наличие ЧС, на место выезжают специалисты. По словам Василия Кучерука, критериями чрезвычайной ситуации могут быть наличие либо двоих погибших, либо четверых госпитализированных, либо 10 и более пострадавших — даже в том случае, если госпитализация никому из них не потребовалась. С начала 2018 года таких случаев в регионе зарегистрировано 19, последним стал пожар в Никольском районе 24 сентября, в котором погибли два человека.

Учебный центр

Здесь педагогов обучают оказанию первой медицинской помощи. Занятия — 16-часовые. К концу года планируется обучить, как минимум, 420 учителей.

Сотрудники нештатных формирований службы медицины катастроф — медработники Земетчинской РБ, входящие в состав врачебно-сестринской бригады, проходят психофизиологическое тестирование на пригодность к работе в стрессовой ситуации.

В «травма-классе» проходят практические занятия по оказанию медицинской помощи. Здесь наглядно представлены различные виды травм. Стоимость одного учебного манекена доходит до 250 тысяч рублей и более.

Здесь врачи проходят обучение по онконастороженности. Размер группы — 5−10 человек, длительность курса — три месяца.

Библиотека переехала сюда в марте 2018 года. Она представлена тремя помещениями — читальным залом, абонементом и хранилищем, в котором содержится около 31 тысячи книг.



ИА «Пенза-Пресс» благодарит руководство и персонал Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, городской поликлиники, городской детской поликлиники, территориального центра медицины катастроф, медицинского информационно-аналитического центра, а также пресс-секретаря регионального минздрава Татьяну Манухину за отклик на наше предложение о создании этого материала.

Напомним, в рамках спецпроекта ранее мы рассказывали о том, как устроены правительство Пензенской области, аэропорт, гидрометеоцентр и старое здание вип-гостиницы «Октябрьский сад».