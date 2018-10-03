Каким пензенским застройщикам стоит доверять?

Реестр был создан российским Минстроем в 2017 году в рамках реализации мер по защите интересов участников долевого строительства. Государственный информационный ресурс представляет собой полную базу данных о застройщиках России, привлекающих средства граждан. Реестр учитывает не только объёмы строящегося жилья, но также надёжность застройщика. К примеру, портал анализирует сроки сдачи завершённых объектов. В итоге каждая компания-застройщик получает от 0,5 до 5 баллов рейтинга. Чем больше число, тем выше кредит доверия со стороны экспертного сообщества.
За движением ГК «Территории жизни» к вершине рейтинга"Единого реестра застройщиков"региона можно наблюдать, начиная с января 2018 года. Тогда в графе «строится» напротив «Заставы» значилась цифра 63 тысячи квадратных метров. Это ставило застройщика 7-го микрорайона Арбеково на 5 строчку в региональном рейтинге и на 410 в федеральном. Для сравнения, объемы строительства группы компаний «Рисан» на 1 января 2018 составляли 86 тысяч квадратных метров. И это была 3 строчка регионального и 285 строчка общероссийского рейтинга.
Лидером же рынка по объемам возводимого жилья на 1 января 2018 года считалась компания «Термодом». Онастроила на тот момент более 112 тысяч квадратных метров жилья. Однако рейтинг компании в ЕРЗ составлял 4 балла из 5.
Впрочем, менее чем через полгода расстановка сил на строительном рынке Пензенской области поменялась кардинально. Уже к маю ГК «Территория жизни» поднялась с 5 на 2 строчку регионального рейтинга Единого реестра застройщиков. От лидера рынка группу компаний отделяли уже 4 тысячи квадратных метров строящегося жилья.
В июне 2018 года первую строчку в региональном разделе Единого реестра застройщиков заняла ГК «Территория жизни». В рейтинге, в котором участвуют более 3 тысяч застройщиков России, группа компаний обосновалась на 215 строке. Ближайший конкурент из Пензы расположился на 222 месте. А замыкающий региональный рейтинг застройщик был в федеральном списке 3058-ым.
Занятые позиции «Территория жизни» удерживает и сегодня. Об этом свидетельствует октябрьский рейтинг ЕРЗ.
Каким будет расстановка сил по итогам 2018 года — предсказать трудно. На ситуацию могут повлиять объективные факторы, связанные, прежде всего, с изменениями законодательства и ростом ипотечных ставок и цены квадратного метра. Минэкономразвития фиксирует признаки стагнации на строительном рынке.