Каким пензенским застройщикам стоит доверять?

Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) России опубликовал новый рейтинг. Согласно региональному списку, лидером строительного рынка Пензенской области по итогам третьего квартала стала группа компаний «Территория жизни». Она уверенно обосновалась на занятой еще в июне первой строчке ЕРЗ.

Реестр был создан российским Минстроем в 2017 году в рамках реализации мер по защите интересов участников долевого строительства. Государственный информационный ресурс представляет собой полную базу данных о застройщиках России, привлекающих средства граждан. Реестр учитывает не только объёмы строящегося жилья, но также надёжность застройщика. К примеру, портал анализирует сроки сдачи завершённых объектов. В итоге каждая компания-застройщик получает от 0,5 до 5 баллов рейтинга. Чем больше число, тем выше кредит доверия со стороны экспертного сообщества.

За движением ГК «Территории жизни» к вершине рейтинга"Единого реестра застройщиков"региона можно наблюдать, начиная с января 2018 года. Тогда в графе «строится» напротив «Заставы» значилась цифра 63 тысячи квадратных метров. Это ставило застройщика 7-го микрорайона Арбеково на 5 строчку в региональном рейтинге и на 410 в федеральном. Для сравнения, объемы строительства группы компаний «Рисан» на 1 января 2018 составляли 86 тысяч квадратных метров. И это была 3 строчка регионального и 285 строчка общероссийского рейтинга.

Лидером же рынка по объемам возводимого жилья на 1 января 2018 года считалась компания «Термодом». Онастроила на тот момент более 112 тысяч квадратных метров жилья. Однако рейтинг компании в ЕРЗ составлял 4 балла из 5.

Впрочем, менее чем через полгода расстановка сил на строительном рынке Пензенской области поменялась кардинально. Уже к маю ГК «Территория жизни» поднялась с 5 на 2 строчку регионального рейтинга Единого реестра застройщиков. От лидера рынка группу компаний отделяли уже 4 тысячи квадратных метров строящегося жилья.

В июне 2018 года первую строчку в региональном разделе Единого реестра застройщиков заняла ГК «Территория жизни». В рейтинге, в котором участвуют более 3 тысяч застройщиков России, группа компаний обосновалась на 215 строке. Ближайший конкурент из Пензы расположился на 222 месте. А замыкающий региональный рейтинг застройщик был в федеральном списке 3058-ым.

Занятые позиции «Территория жизни» удерживает и сегодня. Об этом свидетельствует октябрьский рейтинг ЕРЗ.

Каким будет расстановка сил по итогам 2018 года — предсказать трудно. На ситуацию могут повлиять объективные факторы, связанные, прежде всего, с изменениями законодательства и ростом ипотечных ставок и цены квадратного метра. Минэкономразвития фиксирует признаки стагнации на строительном рынке.