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Эксперт рассказал, подорожает ли в России хлеб

3 октября в 14:29 174 просмотра
(РЗС) Аркадий Злочевский рассказал о том, есть ли в стране основания для роста цен на хлеб к концу года.

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Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассказал о том, есть ли в стране основания для роста цен на хлеб к концу года.

По словам специалиста, все возможные изменения, связанные с издержками, произошли в первой половине 2018-го и серьезных оснований для подорожания хлеба в ближайшее время в России нет.

«Все процессы, связанные с повышением издержек, уже случились в начале года. А сейчас фундаментальных движений в себестоимости не происходит», — цитирует Аркадия Злочевского ТАСС.

В дальнейшем, добавил он, нужно наблюдать за динамикой издержек — тарифами на энергетику, арендными ставками и стоимостью перевозок.

Также глава РЗС отметил, что россияне стали потреблять меьнше хлеба — в потребительской корзине он занимает лишь 2,5%.


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