Эксперт рассказал, подорожает ли в России хлеб

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассказал о том, есть ли в стране основания для роста цен на хлеб к концу года.

По словам специалиста, все возможные изменения, связанные с издержками, произошли в первой половине 2018-го и серьезных оснований для подорожания хлеба в ближайшее время в России нет.

«Все процессы, связанные с повышением издержек, уже случились в начале года. А сейчас фундаментальных движений в себестоимости не происходит», — цитирует Аркадия Злочевского ТАСС.

В дальнейшем, добавил он, нужно наблюдать за динамикой издержек — тарифами на энергетику, арендными ставками и стоимостью перевозок.

Также глава РЗС отметил, что россияне стали потреблять меьнше хлеба — в потребительской корзине он занимает лишь 2,5%.