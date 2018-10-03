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Центральный рынок Пензы в 90-е и сейчас

3 октября в 17:31 378 просмотров
, как он выглядел в 90-е годы и сейчас.

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На протяжении нескольких лет Центральный рынок был одним из главных мест в Пензе. Особенно по выходным туда съезжались практически все жители города и даже области. Рынок был законодателем моды и источником свежих продуктов для населения. Мы предлагаем вам сравнить, как он выглядел в 90-е годы и сейчас.

По воспоминаниям пензенцев, в центре города развернулась уличная торговля в 90-х годах прошлого века. Сначала на этом месте продавцы торговали «с рук», потом практически ежедневно туда съезжались автомобили и автобусы. Привычные сейчас палатки появились лишь через несколько лет.

В настоящее время так называемые «базары» уходят в прошлое, их место занимают различные ярмарки. А предприниматели из уличных палаток перемещаются в закрытие павильоны и торговые центры. Возможно, рынок в таком виде через несколько лет сохраниться лишь на архивных снимках.

Фотография: фото Александр Николаев и ИА "Пенза-Пресс".

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