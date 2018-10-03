Белозерцев: Мы работаем над повышением энергоэффективности экономики

Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым находится на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (18+), который проходит в Москве.

В частности, глава региона принял участие во всероссийском совещании «Реализация потенциала энергосбережения — условие успеха национального проекта «Жилье и городская среда» и в пленарном заседании «Устойчивая энергетика для меняющегося мира».

«Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества, вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее», — отметил президент Владимир Путин в ходе заседания.

Иван Белозерцев отметил актуальность рассматриваемых на форуме вопросов и добавил, что Пензенская область является энергодефицитным регионом, поэтому вопросы развития этого комплекса требуют особого внимания.

«Мы работаем над повышением энергоэффективности экономики, основные задачи на ближайшее будущее — технологическое обновление энергетического комплекса, внедрение технологий энергосбережения, строительство и модернизация источников тепла и тепловых сетей, развитие регионального распределительного электросетевого комплекса», — пояснил губернатор.

Одним из приоритетов также стал перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление. Сейчас на него перешли 15 муниципальных образований, сообщает пресс-центр облправительства.