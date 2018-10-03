Накипело. Житель ул. Кулакова устал от сырого подъезда и холода

В Пензе житель ул. Кулакова, 8/Новый Кавказ, 2 жалуется на теплоснабжающую компанию, которая, по его словам, уже неделю безуспешно борется с утечкой воды.

О «накипевшем» горожанин сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Отопительный сезон начинается. МКП «Теплоснабжение г. Пензы» не может устранить утечку неделю! Эту яму уже раскапывали — закапывали в прошлые четверг и пятницу, когда в дом попытались дать отопление. Видимо, ничего так и не сделали. В воскресенье в подъезде снова пошел пар и стало сыро. Жители вызвали аварийную службу. Отреагировали в МКП только во вторник.

В ямах стоит горячая вода, размытые трубы мешают людям попасть в подъезд, а рабочих на месте опять нет. Кстати, о том, что трубу необходимо менять и с подачей тепла осенью будут проблемы, в МКП знали еще весной. Тогда трубы «дали течь» в первый раз. Дважды это повторялось летом. Но зачем работать, когда можно просто ничего не делать, подождать, когда наступят холода? И ничего, что людям придется подождать с отоплением», — написал он.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию.