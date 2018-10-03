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В Пензенской области продавали паленый бензин

3 октября в 17:32 314 просмотров
, в частности, реализовывали в Пензенской области.

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Сотрудники полиции задержали трех москвичей по подозрению в изготовлении и продаже некачественного бензина. Топливо, в частности, реализовывали в Пензенской области.

Производство бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива мужчины организовали на территории нефтебазы в Талдомском районе Московской области.

«Злоумышленники смешивали низкооктановое качественное моторное топливо (АИ-80) с различными присадками для получения большего объема высокооктанового моторного топлива (АИ-92, АИ-95). Фальсифицированную продукцию сбывали оптом и в розницу через свои автозаправочные станции, расположенные на территориях Московской, Рязанской и Пензенской областей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, через подконтрольные фирмы они продавали суррогат в бюджетные организации и МУПы. Только одному из предприятий был нанесен ущерб около 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой», злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как отметила Ирина Волк, в операции участвовали не только сотрудники полиции, но и росгвардейцы.


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