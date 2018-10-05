В Пензе может появиться второй региональный сосудистый центр

Пензенский минздрав и Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова будут сотрудничать.

Как сообщает пресс-центр облправительства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита главы ведомства Владимира Стрючкова в медучреждение. Встреча министра и главврача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Пензы Владлена Базылева прошла в Санкт-Петербурге по приглашению генерального директора центра Евгения Шляхто.

«Губернатор поставил перед нами задачу по созданию на базе клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина второго регионального сосудистого центра для оказания специализированной, в том числе — и высокотехнологичной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения», — обозначил цель визита министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

В связи с организацией нового структурного подразделения потребуется расширить площадь приемного отделения, его доукомплектуют современным высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Первичное сосудистое отделение, которое сейчас работает в больнице им. Захарьина, приобретет статус регионального сосудистого центра за счет организации работы рентгенохирургической операционной. Для этого в рамках нацпроекта «Здравоохранения» предусмотрено приобретение ангиографа.

Врачей-кардиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов и других специалистов будут готовить по договоренности с гендиректором Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова , президентом Российского кардиологического общества, главным кардиологом Санкт-Петербурга, главным внештатным специалистом-кардиологом Минздрава России по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральному округам на базе НМИЦ им. В. А. Алмазова .

«Обучение и стажировка наших врачей в федеральном центре позволит укрепить теоретические знания и овладеть современными методиками, применяемыми в практической кардиохирургии», — подчеркнул Владимир Стрючков.