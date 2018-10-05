В Пензе может появиться второй региональный сосудистый центр

Как сообщает пресс-центр облправительства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита главы ведомства Владимира Стрючкова в медучреждение. Встреча министра и главврача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Пензы Владлена Базылева прошла в Санкт-Петербурге по приглашению генерального директора центра Евгения Шляхто.
«Губернатор поставил перед нами задачу по созданию на базе клинической больницы № 6 им.
В связи с организацией нового структурного подразделения потребуется расширить площадь приемного отделения, его доукомплектуют современным высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Первичное сосудистое отделение, которое сейчас работает в больнице им. Захарьина, приобретет статус регионального сосудистого центра за счет организации работы рентгенохирургической операционной. Для этого в рамках нацпроекта «Здравоохранения» предусмотрено приобретение ангиографа.
Врачей-кардиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов и других специалистов будут готовить по договоренности с гендиректором Национального медицинского исследовательского центра имени
«Обучение и стажировка наших врачей в федеральном центре позволит укрепить теоретические знания и овладеть современными методиками, применяемыми в практической кардиохирургии», — подчеркнул Владимир Стрючков.