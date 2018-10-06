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Ученые нашли причину «ледяных» голубых глаз у хаски

6 октября в 09:59 226 просмотров
, благодаря которой они приобрели «ледяные» голубые глаза, сообщает Life.ru.

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Специалисты обнаружили необычную мутацию в геноме сибирских хаски, благодаря которой они приобрели «ледяные» голубые глаза, сообщает Life.ru.

Специалисты изучили более 3000 геномов собак, среди которых были сибирские хаски и другие представители пород с голубыми и карими глазами.

Выяснилось, что голубоглазые псы имеют две общие мутации с генами PMEL17 и ALX4. При этом аномалия последнего встречается почти у всех хаски, а у других собак отсутствует. Согласно анализам, часть окрестностей данного гена увеличилась вдвое у псов с голубыми глазами, в результате чего он стал длиннее почти на 100 тысяч «букв"-нуклеотидов.

По словам исследователей, этот участок ДНК управляет еще и активностью гена MITF, который связан с работой пигментных клеток глаз и кожи. Повреждение ДНК рядом ALX4 полностью меняет его работу, таким образом, клетки радужной оболочки глаз вырабатывают больше светлых пигментных молекул.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9-3139757/

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