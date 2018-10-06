Ученые нашли причину «ледяных» голубых глаз у хаски

Специалисты изучили более 3000 геномов собак, среди которых были сибирские хаски и другие представители пород с голубыми и карими глазами.

Выяснилось, что голубоглазые псы имеют две общие мутации с генами PMEL17 и ALX4. При этом аномалия последнего встречается почти у всех хаски, а у других собак отсутствует. Согласно анализам, часть окрестностей данного гена увеличилась вдвое у псов с голубыми глазами, в результате чего он стал длиннее почти на 100 тысяч «букв"-нуклеотидов.

По словам исследователей, этот участок ДНК управляет еще и активностью гена MITF, который связан с работой пигментных клеток глаз и кожи. Повреждение ДНК рядом ALX4 полностью меняет его работу, таким образом, клетки радужной оболочки глаз вырабатывают больше светлых пигментных молекул.